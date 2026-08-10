В Беларуси намолочено более 6,6 млн тонн зерна с учетом рапса

В Беларуси в самом разгаре важнейшая сельскохозяйственная кампания года – жатва. Это не просто битва за урожай – это вопрос продовольственной безопасности и колоссальный труд тысяч белорусов, которые сейчас работают от рассвета до заката. Экипажи‑тысячники, молодые комбайнеры и опытные механизаторы прямо сейчас пишут главную хлебную хронику этого лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране намолочено 6 млн 605 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. По данным Минсельхозпрода, это на полтора миллиона больше, чем ровно год назад. Аграрии уже прошли 74 % от общей площади.