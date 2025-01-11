Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства

Доступная медицинская помощь в каждом уголке страны. Учреждения здравоохранения Беларуси получат новые специализированные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные медицинские машины, оборудованные всем необходимым для оказания первой помощи, отправятся в сельскую местность и малые населенные пункты. Это позволит их жителям получать медицинские услуги без задержек и лишних трудностей. Отрадно, что автомобили – отечественного производства.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Основной посыл, который сегодня реализуется, – это продолжение контроля и улучшение качества медицинской помощи на селе. И мы изыскиваем различные возможности, изыскиваем различные ресурсы.