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Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства

11 января 2025 13:57
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Доступная медицинская помощь в каждом уголке страны. Учреждения здравоохранения Беларуси получат новые специализированные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства-2

Современные медицинские машины, оборудованные всем необходимым для оказания первой помощи, отправятся в сельскую местность и малые населенные пункты. Это позволит их жителям получать медицинские услуги без задержек и лишних трудностей. Отрадно, что автомобили – отечественного производства.

Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства-4

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Основной посыл, который сегодня реализуется, – это продолжение контроля и улучшение качества медицинской помощи на селе. И мы изыскиваем различные возможности, изыскиваем различные ресурсы.

Белорусские учреждения здравоохранения пополнятся новыми машинами отечественного производства-6

Автомобили приобретены с финансовой поддержкой Беларусбанка. Для него этот проект седьмой в портфеле социальных инициатив. 11 января банк подписал соглашение с Министерством здравоохранения о сотрудничестве. Оно предусматривает поставку 12 специализированных машин скорой помощи в регионы в течение года.

# Здравоохранение Беларуси # Александр Ходжаев

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