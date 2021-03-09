«В условиях ковида актуально нахождение на природе». В санаториях Беларуси ежедневно отдыхает почти 15 тысяч человек

Новости Беларуси. Санатории Беларуси в 2020 году вложили в развитие почти в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 марта в Республиканском центре по оздоровлению подвели итоги работы за прошлый год.

На протяжении года цена на путевки не менялась. Наоборот, в период низкого спроса из-за эпидемиологической обстановки санатории делали скидки, проводили акции для привлечения отдыхающих. Всего медицинскими услугами на белорусских курортах воспользовались более 800 тысяч человек. Это фактически меньше, чем в 2019 году, но, учитывая ситуацию, специалисты называют это неплохим показателем. К тому же перерыв в работе позволил провести ремонты, устранить дефекты, установить новое оборудование. На эти цели в 2020 году были использованы рекордные 108 миллионов рублей.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Брендом остается, конечно же, составляющая медицинская, но и все остальное. Сегодня в условиях того же ковида очень актуально нахождение именно на природе. Сегодня во всем мире это, даже хобби люди меняют для того, чтобы присутствовать в таких местах, в каком-то обособленном контингенте. Санатории, на мой взгляд, сегодня одни из самых безопасных мест пребывания.