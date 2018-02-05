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6 февраля в Беларуси температура может опуститься до -18 градусов

05 февраля 2018 10:41
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Новости Беларуси. 6 февраля в Беларуси ожидается мороз до минус 18 градусов.

Как сообщает Белгидромет, во вторник будет облачно с прояснениями. В некоторых частях страны ночью ожидается снег. Днём могут быть слабые снегопад и метель. Кое-где на дорогах сохранится гололедица.

Прогнозируется юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Ночью температура опустится до -6..-12 градусов Цельсия. При прояснениях температура может упасть до -13..-18 градусов Цельсия. Днём потеплеет до -4..-10°C, по юго-западу -1..-3°C.

# общество # Погода в Беларуси

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