«Бегать можно как на открытом воздухе, так и в зале». С 9 февраля стартует благотворительный проект «Зимние беговые игры» с velcom

В конце января были подведены итоги конкурса «Брэнд года-2017». В одной из самых престижных категорий «Социально ответственный бренд» компания velcom завоевала сразу две награды – Гран-При и золотую медаль в номинации «Активная социальная позиция». В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom – Вячеслав Смирнов и генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси – Николай Шудейко. Какие самые удачные социальные проекты за 2017 год? Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom:

Самые удачные за прошедший год, наверное, проект velcombegom. Важная тема и сфера – это поддержка национальной идентичности, и там у нас есть проект «Чытаем па-беларуску з velcom». Там есть белорусские уикенды, когда мы озвучиваем фильмы на белорусский язык. Есть множество проектов и, я так думаю, что порядка 10-12, не буду их все перечислять, но их на самом деле много. Это большая и системная работа, которая продолжается уже практически 10 лет.

9 февраля в Беларуси стартуют «Зимние беговые игры» – масштабные пробежки в помощь детям с инвалидностью. Расскажите подробнее. Что это за проект? Вячеслав Смирнов:

Надо сказать, что проект называется velcombegom, и многие уже привыкли, это своего рода бренд для многих. Также привыкли к тому, что проект бывает летом, может, там поздней весной, ранней осенью. Но никогда раньше velcombegom не случался зимой, в этом его новизна и оригинальность. Дело в том, что зимой люди тоже бегают, бегают на улице. Здесь важно подобрать правильно одежду, не выходить на улицу в пуховике или в дубленке и бегать при этом в шапке-ушанке, просто нужно одеться соответственно и тогда все будет замечательно, это будет на пользу здоровью.

Идея проекта зимние игры velcombegom, чтобы, как и раньше, помогать детям. Мы собираем деньги на бегу, переводим их в определенные километры. Но в этот раз, действительно, новизна в том, что бегать можно как на открытом воздухе, так и в зале. Есть же беговые электрические дорожки в залах, где многие занимаются фитнесом, они разминаются и это замечательный повод для них, для этих людей, тоже поучаствовать. Мы организовали акцию velcombegom зимой в виде такого небольшого соревнования между условными командами тех, кто бегает по снегу и по беговой дорожке. Как должны победить тех, кто бегает по снегу или на беговой дорожке? Вячеслав Смирнов:

Все будет зависеть от ваших организационных талантов. Собираются команды в социальных сетях, все уже начали группироваться, я уже наблюдал этот процесс. Чем больше участников, тем больше километраж. Единственный критерий – кто больше пробежит километров.



Все собранные благотворительные деньги пойдут на благое дело: на благоустройство стадиона для двух специализированных школ для детей-инвалидов в Молодечно.