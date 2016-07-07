В третьем трудовом семестре на стройплощадке Островецкой АЭС будут работать студенты из Беларуси, России и Казахстана

Новости Беларуси. Третий трудовой семестр торжественно откроют сегодня на Белорусской атомной электростанции. В возведении АЭС этим летом примут участие более 400 ребят из Беларуси, России и, впервые, из Казахстана. Всего 23 отряда.

Студенты будут выполнять бетонные и каменные работы, займутся монтажом оборудования.

Стоит отметить, что ребят отбирали на специализированном кастинге. Важно было не только наличие рабочей специальности, но и успеваемость. Традиционно престижной работе соответствует и заработная плата, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Сергей Клишевич, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Традиционно одни из самых высоких зарплат у нас зарабатывают ребята, которые трудятся на строительстве Белорусской атомной электростанции. В прошлом году максимальная зарплата у нас составила 17 миллионов рублей. Я думаю, что это не предел, и все зависит от усердия, трудолюбия и упорства наших ребят.

Богдан Гамов, командир студенческого строительного отряда (Россия):

Очень довольны, что мы сюда попали. Мы выражаем огромную благодарность Беларуси за то, что вы нас очень тепло принимаете. Условия действительно шикарные. Объект очень масштабный, колоссальной важности. Поэтому для нас это огромная честь – представлять свой университет и свою страну на данном объекте.