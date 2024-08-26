Как справиться с осенней хандрой? Вот несколько советов для улучшения настроения

Осень еще не наступила, а минорное настроение уже стучится в двери. Нередко так случается, что люди сами себя программируют на негативный сценарий жизни. Психологические аспекты сильно влияют на наше здоровье и иммунитет, но и не только они. Сезонное обострение – определенно не миф, однако с этим можно бороться, если правильно подготовится к смене контрастных сезонов.

Светлана Чернушевич, диетолог: Человек должен для себя принять ту модель и образ жизни, который он мог бы держать вдолгую, то есть не с 3 сентября и до забора, а постоянно жить в каком-то для него комфортном образе жизни, который при этом ему не будет доставлять каких-то неудобств в виде какой-то хандры.

Ольга Власова, врач-психотерапевт, научный сотрудник лаборатории психологии и спорта РНПЦ спорта:

Обязательно в любой сезон соблюдайте режим сна и отдыха, старайтесь ложится спать и подыматься в одно и то же время. Пользуйтесь любой возможностью побыть на естественном освещении. Когда меняется сезон, очень большую проблему представляет снижение освещенности естественной. Бесконечная серость за окном, которая плохо влияет и на сон, и на настроение.

Здесь на помощь придут дополнительные источники света: настольные лампы, свечи и много другое. Следующий важный этап – это чередование нагрузки и отдыха. После летних отпусков следует наладить свой режим. Хорошо проветривайте помещение. Свежий воздух способствует более крепкому и здоровому сну.