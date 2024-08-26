«Полк Калiноўскага» могут признать террористической организацией

«Полк iмя Кастуся Калiноўскага» вместе с входящими в состав формирования структурными подразделениями предлагается признать террористической организацией. Соответствующее заявление направил в Верховный Cуд Беларуси генеральный прокурор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это формирование было создано весной 2022-го в Киеве бывшими участниками белорусских радикальных националистических группирований. А в состав полка вошли бывшие военные и беглые, которые принимали активное участие в массовых беспорядках в Беларуси в 2020-2021 годах. Известно, что организация поддерживает связь с зарубежными экстремистскими ячейками, а курируют и финансируют ее власти иностранных государств.

Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Основными целями создания и существования полка определены вербовка граждан Беларуси и этнических белорусов, которые проживают за рубежом и негативно относятся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации, для участия в боевых действиях на территории Украины против российских Вооруженных сил и воинских формирований. Подготовка сил и средств для захвата власти в Беларуси вооруженным путем, для чего допускаются совершение актов терроризма и диверсии, захват и удержание людей в качестве заложников, уничтожение, повреждение и блокирование зданий, сооружений, путей или средств сообщения, а также призывы к посягательству на территориальную целостность страны.