Районы проведения учения «Запад-2021» посетят представители минобороны Беларуси и России

Новости Беларуси. Районы проведения совместного стратегического учения «Запад-2021» посетят представители министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Районы проведения совместного стратегического учения «Запад-2021» посетят представители министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Цель – подготовка к совместному стратегическому учению, которое запланировано на сентябрь.
Сейчас же Министерством обороны нашей страны проводится учение ВВС и ПВО. По его результатам будет принято решение по принятию на вооружение разработок предприятий отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с беспилотниками и авиамоделями имеющимися образцами вооружения.