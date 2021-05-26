Районы проведения учения «Запад-2021» посетят представители минобороны Беларуси и России

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Цель – подготовка к совместному стратегическому учению, которое запланировано на сентябрь.

Сейчас же Министерством обороны нашей страны проводится учение ВВС и ПВО. По его результатам будет принято решение по принятию на вооружение разработок предприятий отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с беспилотниками и авиамоделями имеющимися образцами вооружения.