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Районы проведения учения «Запад-2021» посетят представители минобороны Беларуси и России

26 мая 2021 13:08
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Новости Беларуси. Районы проведения совместного стратегического учения «Запад-2021» посетят представители министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Районы проведения учения «Запад-2021» посетят представители минобороны Беларуси и России-1

В Минск с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных Сил Российской Федерации. Цель – подготовка к совместному стратегическому учению, которое запланировано на сентябрь.

Районы проведения учения «Запад-2021» посетят представители минобороны Беларуси и России-4

Сейчас же Министерством обороны нашей страны проводится учение ВВС и ПВО. По его результатам будет принято решение по принятию на вооружение разработок предприятий отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с беспилотниками и авиамоделями имеющимися образцами вооружения.

# Вооруженные силы # общество # Фотофакт

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