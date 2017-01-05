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В связи с морозами в Минске заработали патрули для помощи участникам дорожного движения

05 января 2017 13:18
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Новости Беларуси. В Беларусь пришел арктический климат. К этому часу столбики термометров в Минске показывают минус 14. Из-за низких температур осложнилась ситуация на дорогах. Сотрудники ГАИ заступили на усиленный вариант несения службы. Так, в Минске предусмотрены патрули, которые будут помогать участникам дорожного движения. С вечера и до утра в случае внештатной ситуации сотрудники ДПС прикурят двигатель, а также предложат водителям горячего чаю.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАУ ГУВД Мингорисполкома:
В связи с тем, что мы работаем в усиленном режиме, патрулей будет достаточно, будет курироваться кольцевая дорога. Существуют различные маршруты, по которым будет двигаться сотрудник Госавтоинспекции, и оказывать помощь участникам дорожного движения. При необходимости будет связываться с службой МЧС, скорой помощью и различными коммунальными службами.

Медики же предупреждают о большой вероятности переохлаждения. Впрочем, пока в больницах страны всплеска пациентов, поступивших с обморожениями нет. Тем, кто вынужден находиться на отрытом воздухе, рекомендуют одевать теплую свободную обувь, обязательно закрывать кисти рук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси # Сергей Зараник

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