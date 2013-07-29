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В Свято-Успенском Жировичском монастыре - уборочная кампания

29 июля 2013 16:40
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Новости Беларуси. У монахов из Жировичского монастыря работа в поле кипит вместе с молитвой.  Впервые по-настоящему погожие дни после затяжных дождей они спешат убрать хлеб. Сегодня послушники себя полностью обеспечивают продуктами питания. Сами сеют и сами убирают зерновые. 

У Священника Дмитрия Сёмухи - жаркая пора. В Жировичском монастыре он уже 10 лет отвечает за ведение подсобного хозяйства. Говорит, за это время пришлось освоить многие аграрные профессии, но самой интересной считает работу на уборке зерновых. В качестве помощника комбайнера не раз  приходилось ремонтировать технику прямо в поле.

Протоиерей Димитрий Сёмуха, руководитель подсобного хозяйства Свято Успенского Жировичского монастыря:
Очень светлые и радостные эмоции переживаю, когда вхожу на комбайнерский мостик. Оттуда можно наблюдать всю красоту Богом созданного мира. Благодаренье Богу и его пречистой Божьей Матери, которая даёт нам сеять и пожинать плоды.

Чтобы качественно убрать урожай на нескольких сотнях гектаров, без профессиональных механизаторов не обойтись.

Анатолий Урбанович, механизатор:
Я пришёл сюда уже на пенсии, не то, что за длинным рублём, а ради помощи…Перед выходом в поле мы вот все собрались, кто участвует в уборке, отец Дмитрий, отец Александр, молитву прочитали.

Потребности в сельхозпродукции у обители не малые. Кроме студентов Минской духовной семинарии, которая располагается в Жировичах, в монастыре организовано питание для тысяч паломников, ежегодно приезжающих к чудотворной иконе Божьей Матери. Многие увозят с собой не только духовную пищу, но и невероятно вкусный хлеб из жировичского зерна, выращенного на монастырской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Уборочная кампания # Протоиерей Димитрий Сёмуха # Анатолий Урбанович

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