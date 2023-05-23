За последние 6 лет количество фермерских хозяйств в Беларуси выросло на 24%

Новости Беларуси. К 2025 году в Беларуси планируют увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств на 55 %. Такую задачу ставит Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К 2025 году в Беларуси планируют увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств на 55 %. Такую задачу ставит Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в нашей стране более 3 500 крестьянских подворий. За последние 6 лет их количество выросло на 24 %. Основным направлением работы фермеров остается растениеводство. Чаще всего они культивируют картофель, овощи, зерновые, плодовые и ягодные растения. Важным фактором для развития таких хозяйств являются государственные программы, которые помогают модернизировать и улучшать производство сельхозкультур.
Например, поддержка стартап-проектов начинающих фермеров: им предоставлен особый режим налогообложения. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодий освобождаются от уплаты всех видов налогов. По истечению этого срока крестьянские хозяйства оплачивают сборы как сельхозпредприятия.
Татьяна Ленская, начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
На сегодня с января 2023 года оказывается новое направление финансовой поддержки в форме займа в размере до 15 тысяч базовых величин на 5 лет под 0,5 % ставки рефинансирования. Финансовая поддержка оказывается на первичное обустройство крестьянско-фермерских хозяйств, модернизацию, строительство зданий, помещений, приобретение техники, комплектующих.
Иван Кошля, консультант отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Реализация фермерской продукции у нас осуществляется на весенне-осенних ярмарках, также открыт рынок «Валерьяново», и в торговых сетях можно тоже увидеть фермерскую продукцию. Это связано с тем, что мы в прошлом году с Министерством антимонопольного регулирования и торговли разработали проектный меморандум, на основании которого фермерские хозяйства имеют право заключать договора с торговыми сетями.
За последние 6 лет площади сельскохозяйственных земель в фермерском секторе увеличились на 80 %. Сегодня они составляют около 309 тысяч гектаров.