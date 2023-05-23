За последние 6 лет количество фермерских хозяйств в Беларуси выросло на 24%

Новости Беларуси. К 2025 году в Беларуси планируют увеличить объемы производства продукции фермерских хозяйств на 55 %. Такую задачу ставит Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в нашей стране более 3 500 крестьянских подворий. За последние 6 лет их количество выросло на 24 %. Основным направлением работы фермеров остается растениеводство. Чаще всего они культивируют картофель, овощи, зерновые, плодовые и ягодные растения. Важным фактором для развития таких хозяйств являются государственные программы, которые помогают модернизировать и улучшать производство сельхозкультур.

Например, поддержка стартап-проектов начинающих фермеров: им предоставлен особый режим налогообложения. В течение трех лет со дня регистрации владельцы угодий освобождаются от уплаты всех видов налогов. По истечению этого срока крестьянские хозяйства оплачивают сборы как сельхозпредприятия.