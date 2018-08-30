В Минской области подвели итоги вступительной кампании в ССУЗы. Комментарий Миноблисполкома

Новости Беларуси. Как сообщили в областной комиссии по контролю за ходом и проведением экзаменов, в 2018 году наибольшей популярностью пользуется Борисовский государственный колледж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на специальности «Дошкольное образование» и «Начальное образование» конкурс составил 7,5 человек на место. Кроме того, конкурс в Смиловичском государственном аграрном колледже составил 4 человека на место. А вот недостаток в учащихся испытывают Молодечненский государственный политехнический колледж и Новолукомльский государственный аграрно-экономический колледж. В этих учебных заведениях средний конкурс на специальности составил полчеловека на место и даже меньше.