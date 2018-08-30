Прямой эфир

В Минской области подвели итоги вступительной кампании в ССУЗы. Комментарий Миноблисполкома

30 августа 2018 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как сообщили в областной комиссии по контролю за ходом и проведением экзаменов, в 2018 году наибольшей популярностью пользуется Борисовский государственный колледж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на специальности «Дошкольное образование» и «Начальное образование» конкурс составил 7,5 человек на место. Кроме того, конкурс в Смиловичском государственном аграрном колледже составил 4 человека на место. А вот недостаток в учащихся испытывают Молодечненский государственный политехнический колледж и Новолукомльский государственный аграрно-экономический колледж. В этих учебных заведениях средний конкурс на специальности составил полчеловека на место и даже меньше.

В Минской области подвели итоги вступительной кампании в ССУЗы. Комментарий Миноблисполкома-1

Елена Мартинкевич, начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования управления образования Миноблисполкома:
17 августа завершен основной этап вступительной кампании на уровень среднего специального образования. В учреждения образования Минской области, находящихся в подчинении Главного управления по образованию облисполкома, на обучение зачислены 1694 учащихся.

Состоялся прием по новой специальности «Монтаж и эксплуатация охранно- пожарной сигнализации» в Молодечненском государственном колледже.

Наиболее высокие баллы были на такие специальности, как «Маркетинг», «Иностранный язык», «Начальное образование». Второй этап состоится осенью на специальности сельскохозяйственного профиля по заочной форме получения образования. Прием документов будет осуществляться с 1 октября по 30 ноября.

В Минской области подвели итоги вступительной кампании в ССУЗы. Комментарий Миноблисполкома-4

Напомним, прием документов на вечернюю и заочную формы обучения по сельскохозяйственным специальностям организуется с 1 октября по 30 ноября, вступительные экзамены – в начале декабря.

# Образование в Беларуси # общество # Елена Мартинкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было: Кобзон ушел/ Кого привезет БАТЭ/ Сан Саныч уезжает
30 августа 2018 17:22

Что было: Кобзон ушел/ Кого привезет БАТЭ/ Сан Саныч уезжает

С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие ещё ожидаются изменения в бюджетной сфере
30 августа 2018 17:04

С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие ещё ожидаются изменения в бюджетной сфере

Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары и оплату услуг, меньше – на продукты питания
30 августа 2018 16:40

Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары и оплату услуг, меньше – на продукты питания