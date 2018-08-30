В Минской области подвели итоги вступительной кампании в ССУЗы. Комментарий Миноблисполкома

Новости Беларуси. Как сообщили в областной комиссии по контролю за ходом и проведением экзаменов, в 2018 году наибольшей популярностью пользуется Борисовский государственный колледж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, на специальности «Дошкольное образование» и «Начальное образование» конкурс составил 7,5 человек на место. Кроме того, конкурс в Смиловичском государственном аграрном колледже составил 4 человека на место. А вот недостаток в учащихся испытывают Молодечненский государственный политехнический колледж и Новолукомльский государственный аграрно-экономический колледж. В этих учебных заведениях средний конкурс на специальности составил полчеловека на место и даже меньше.
Елена Мартинкевич, начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования управления образования Миноблисполкома:
17 августа завершен основной этап вступительной кампании на уровень среднего специального образования. В учреждения образования Минской области, находящихся в подчинении Главного управления по образованию облисполкома, на обучение зачислены 1694 учащихся.
Состоялся прием по новой специальности «Монтаж и эксплуатация охранно- пожарной сигнализации» в Молодечненском государственном колледже.
Наиболее высокие баллы были на такие специальности, как «Маркетинг», «Иностранный язык», «Начальное образование». Второй этап состоится осенью на специальности сельскохозяйственного профиля по заочной форме получения образования. Прием документов будет осуществляться с 1 октября по 30 ноября.
Напомним, прием документов на вечернюю и заочную формы обучения по сельскохозяйственным специальностям организуется с 1 октября по 30 ноября, вступительные экзамены – в начале декабря.