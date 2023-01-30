Выезда из Беларуси в ЕС ожидают около 400 фур

На въезде в сопредельные страны Евросоюза вновь выросли очереди из фур и легковушек. Скопления транспорта фиксируются на литовском и польском направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 400 большегрузов и десятки легковых авто застряли перед пунктом пропуска «Бобровники». Польские контрольные службы, мягко говоря, не торопятся оформлять машины. По данным Госпогранкомитета, с пятницы, 27 января, границу пересекли всего 20 % фур от нормы. В Тересполе в очереди стоят более полусотни машин. Нарушения норм пропуска транспорта фиксируются и на литовском направлении. В режиме ожидания находятся около 30 грузовиков и полусотни легковушек.