В Солигорске появился арт-объект, посвящённый спасателям

Новости Беларуси. Жители Солигорска в ожидании автобуса на остановке могут сделать оригинальные селфи и вспомнить о правилах безопасности. В городе появился арт-объект, посвященный спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Креативный остановочный пункт МЧС уже третий в городе. Посвящен он истории создания пожарной службы. В центре композиции спасатель, рядом символ огня – петух, а еще пожарный ретро-автомобиль. С некоторыми элементами арт-объекта можно даже взаимодействовать – для экипировки автомобиля использовали настоящий пожарный рукав. Оборудован остановочный пункт и своеобразной сиреной.

Владимир Ефанков, начальник Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Мы уверены, что данный объект послужит не только украшением Солигорска, но также станет поводом задуматься гражданам о собственной безопасности и соблюдении правил как в быту, так и на рабочих местах. Отзывы по открытию данной остановки, ее эксплуатации самые прекрасные и замечательные, люди довольны, что город украшается.