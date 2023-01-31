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В Солигорске появился арт-объект, посвящённый спасателям

31 января 2023 07:17
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Новости Беларуси. Жители Солигорска в ожидании автобуса на остановке могут сделать оригинальные селфи и вспомнить о правилах безопасности. В городе появился арт-объект, посвященный спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Солигорске появился арт-объект, посвящённый спасателям-1

Креативный остановочный пункт МЧС уже третий в городе. Посвящен он истории создания пожарной службы. В центре композиции спасатель, рядом символ огня – петух, а еще пожарный ретро-автомобиль. С некоторыми элементами арт-объекта можно даже взаимодействовать – для экипировки автомобиля использовали настоящий пожарный рукав. Оборудован остановочный пункт и своеобразной сиреной.

В Солигорске появился арт-объект, посвящённый спасателям-4

Владимир Ефанков, начальник Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Мы уверены, что данный объект послужит не только украшением Солигорска, но также станет поводом задуматься гражданам о собственной безопасности и соблюдении правил как в быту, так и на рабочих местах. Отзывы по открытию данной остановки, ее эксплуатации самые прекрасные и замечательные, люди довольны, что город украшается.

В Солигорске появился арт-объект, посвящённый спасателям-7

И хотя арт-объект появился совсем недавно, среди местных жителей уже возникло поверье: если дотронуться до петуха, дом будет защищен от пожара. 

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# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ефанков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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