В Солигорске хозяйственным способом отремотрировали школы №2

Новости Беларуси. На Минщине более 56 миллионов рублей освоено на ремонте хозяйственным способом в сфере образования. Так, преимущества таких обновлений оценили учителя и ученики солигорской школы №2.

Здание 1963 года сегодня не узнать.

За один учебный год здесь отремонтировали фойе первого этажа, коридор второго, а также гардеробные, пищевой блок, столовый и буфетный залы, учебные и административные кабинеты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школа приобрела и интересные цветовые решения, которые разрабатывались дизайнерами.

Марина Кравченя, директор средней школы №2 Солигорска:

Такие красивые цвета, краски. И наши родители, и учителя сказали, что с радостью приходят на работу. Родители наши говорят «Школа настроения. Мы приходим в школу, которая создает настроение».

Цвета нам помогал дизайнер выбирать. Тут все продумано: когда приходят в школу, то этот яркий солнечный цвет – это первые эмоции, это первые впечатления, это радость. Потом мы переходим в зону более спокойного цвета. А когда приходим учиться, на занятия, нас встречает цвет морской волны, который настраивает на умиротворение, на постижение знаний.

Ремонтные работы хозяйственным способом в Солигорском районе практикуются 3 года. Более 60 учреждений образования участвуют в специальной программе.

Игорь Цыбулько, начальник отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома:

В настоящее время ремотнтные работы завершены практически везде. Заканчиваются в физкультурно-спортивном клубе (здании ФОКа). Планируем продолжить рабуту в следующем году, составляются сметы, готовимся.