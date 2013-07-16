В Слуцком районе отметили «Зажинки» - праздник первого снопа

Новости Беларуси. Случчина первой в регионе приступила к массовой уборочной. В районе отметили «Зажинки» - праздник первого снопа. Традиционно уборочную начинают южные хозяйства, к концу недели эстафету подхватят и аграрии северных районов.

Всего на Минщине необходимо убрать зерновые на площади более полумиллиона гектаров. Задача получить около трех миллионов тонн зерна с кукурузой.

В механизированных отрядах сельхозорганизаций области насчитывается почти 3 тысячи комбайнов. Техника почти на 100% готова выйти в поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.