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В Слуцком районе отметили «Зажинки» - праздник первого снопа

16 июля 2013 15:52
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Новости Беларуси. Случчина первой в регионе приступила к массовой уборочной. В районе отметили «Зажинки» - праздник первого снопа. Традиционно уборочную начинают южные хозяйства, к концу недели эстафету подхватят и аграрии северных районов.

Всего на Минщине необходимо убрать зерновые на площади более полумиллиона гектаров. Задача получить около трех миллионов тонн зерна с кукурузой.

В механизированных отрядах сельхозорганизаций области насчитывается почти 3 тысячи комбайнов. Техника почти на 100% готова выйти в поле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Уборочная кампания

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