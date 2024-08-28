Дни Витебской области 28 августа стартовали в Пскове

Беларусь – Россия: региональный вектор сотрудничества. Дни Витебской области 28 августа начались в Пскове. Туда отправилась представительная делегация под руководством нашего вице-премьера Игоря Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот между Беларусью и Псковской областью продолжает расти. Состояние и перспективы развития экономического взаимодействия стороны обсудили на заседании рабочей группы по сотрудничеству. В ближайших планах увеличение взаимных поставок продукции и реализация совместных кооперационных проектов. Российский регион уделяет серьезное внимание обновлению парка пассажирской, грузовой, коммунальной и дорожной техники. В свою очередь наша страна готова в этом помочь. Также Беларусь планирует наращивать поставки сельхозмашин, зерносушильных комплексов, посевных и почвообрабатывающих агрегатов. Причем на условиях лизинга. Есть немало наработок и в строительной отрасли.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Потенциал взаимодействия в строительной сфере. Есть много примеров успешной реализации белорусскими строителями проектов по проектированию и возведению жилых, социальных, инфраструктурных объектов в регионах Центрального, Северо-Западного федеральных округов. Мы можем типовые проекты, привязки к вашим, Олег Дмитриевич, посмотреть и предложить. У нас в банке данных есть эти типовые проекты. Вам не надо будет потом затраты на проектирование делать. И в привязке к соответствующим условиям местности мы тогда сможем реализовать совместно эти проекты.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

В связи с ростом объема строительства у нас появились сложности со скоростью и качеством разработки проектно-сметной документации. Организации, которые занимаются проектированием, спрос большой по всей стране. Мы в этой части уже начали привлекать белорусских проектировщиков. У нас есть уже первый опыт, он положительный. Хотели бы попросить переговорить с белорусскими компаниями, сориентировать их на нас. Мы в адресном порядке готовы с ними со всеми проработать.