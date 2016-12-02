Аудиодескрипцию для инвалидов по зрению в рамках совместного белорусско-польского проекта презентовали в Минске

Новости Беларуси. В Национальном художественном музее реализовали необычный проект. Впервые в Беларуси у людей с ослабленным зрением появилась возможность разобраться во всех тонкостях живописных полотен.

Если не увидеть, то хотя бы услышать. Маргарите 11. И она тоже сегодня в музее с радостью пытается приблизиться к искусству. Ведь для нее новое устройство сродни волшебной палочки. Одно нажатие кнопки и мир раздвигает границы.

Маргарита Бектинеева, ученица специальной общеобразовательной школы № 188 для детей с нарушениями зрения:

Мы ходили один раз в кино, и там специальные фильмы были с аудиодескрипцией. Очень интересно. Тоже как и в музее: я не могу увидеть, но могу услышать. Если бы в театрах были такие, было бы хорошо.

Аудиодескрипция мало чем отличается от аудиогида. В данном случае это своего рода пульт, нажав на кнопку которого человек может услышать лаконичное описание предмета.

В проекте участвуют 25 картин Национального художественного музея. И под каждой из них висит табличка со специальным обозначением.

Наталья Селицкая, заместитель генерального директора по научной работе Национального художественного музея Республики Беларусь:

Зрячие люди всегда воспринимают все через орган зрения. В данном случае произведения воспринимаются через уши. Они слышат тактильно.

Впрочем, сотрудничество Беларуси с западной соседкой в развитии безбарьерной среды продолжается уже не первый год.

Паулина Пелех, координатор белорусско-польского проекта (Польша):

Мы два года назад начали обучать белорусов аудиодескрипции. И тогда мы сделали аудиодескрипцию только к фильмам. Сейчас это продолжение. Мы делаем к выставкам именно в Национальном художественном музее, а также в Доме-музее в Витебске.

Городская библиотека для слепых, тактильные книги, специальные приложения – гиды по городу, и вот сегодня аудиодескрипция для людей с ограниченной возможностью. Для людей сильных духом еще создадут десяток помощников, которые облегчат им жизнь. Это в перспективе. В ближайшем же будущем появятся планшетные аудиогиды для глухих людей и аудиогиды для слабовидящих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.