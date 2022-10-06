В школах новые правила поведения? Вот что нужно знать ученикам и их родителям

Раздается звонок. Школьные коридоры мгновенно наполняются шумом. Размяться после сидения за партой надо бы, но в пределах допустимого. Существуют правила поведения, которых следует придерживаться учащимся. Для урегулирования спорных моментов Министерство образования Беларуси опубликовало постановление «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися».

Ирина Цубикова, директор средней школы № 61 г. Минска:

Делается работа над ошибками и становится понятно, что нужно совершенствовать, поэтому новые правила внесли коррективы, уточнения, стали более понятными, особенно правила, которые касаются работы в учебных кабинетах: химии, физики, которые связаны с проведением лабораторных, практических работ – это очень важно, мы этого ждали.

Еще больше конкретизированы требования к поведению учащихся не только школ, но и детских садов, колледжей, вузов, а также детей и взрослых, которые получают дополнительное образование. При оформлении ребенка в сад, сотрудник обязан оценить его состояние здоровья и при необходимости отправить к медработнику за осмотром и получением допуска. Забирать детей должны только его законные представители, с предоставлением документов. В случае форс-мажора, родственники могут прийти за ребенком только с письменного согласия родителей. Ирина Цубикова:

Отличные правила для кабинетов трудового обучения, расписано все детально, понятно и для учителя, и для родителей. Например, в кабинете трудового обучения прописаны четко правила, как работать с какими инструментами. Молоток как ребенок должен взять, как должен проверить его готовность, прописано, как он должен провести допуск инструмента к работе. Учителям химии уточнено: халат, очки, перчатки. Это тоже дисциплинирует учителей в том числе, не только детей.

Введен и пропускной режим. Запрещено входить на территорию и в здание учреждения образования с животными, проносить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, алкоголь и прочее. А также нельзя вносить и размещать внутри здания санки, самокаты, коляски, велосипеды и другие крупногабаритные предметы. Ирина Цубикова:

Это большая помощь тем сотрудникам, которые осуществляют контроль доступа на вахте, они могут теперь сослаться на документ, показать пункт, обозначить его. На личном авто на территорию школы никто не попадет. Педагогическим работникам не разрешается оставлять обучающихся без присмотра. Наладить учебный процесс и проконтролировать всех непросто. Именно поэтому очень важно уметь донести информацию не только до учеников, но и до их родителей.