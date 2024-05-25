В школах Беларуси 25 мая прозвенел последний звонок

В школах Беларуси прозвучал последний звонок. В этом году с родными стенами попрощаются более 55 тысяч учеников 11-х классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускников этим утром по традиции собрали торжественные линейки. Впереди у них два централизованных экзамена. Предмет на выбор предстоит сдать уже 27 мая. 30-го числа ждут испытания по русскому или белорусскому языку. После этого в школах пройдут выпускные вечера, на которых вчерашние школьники получат аттестаты об общем среднем образовании. Праздничные мероприятия запланированы на 14 июня.

Анастасия Рудак, выпускница гимназии № 4 Минска:

Зараз мой настрой на самым вышэйшым узроўні, я гэтаму вельмі рада. Таму жадаю, каб усе выпускнікі ў гэты дзень не сумавалі. Усе ж лепей думаць, што гэта самы лепшы празнік у іх жыцці, пераход у новы этап, а не развітанне з дзяцінствам. Лепш думаць а добрым, а не а дрэнным.

Андрей Гоцман, директор гимназии № 4 Минска:

Свята апошняга званка заўсёды вызывае пэўныя хваляванні. З аднаго боку гэта прыемна, што мы выпускаем новых зорак на наш беларускі небасхіл, з другога – не дужа, таму што мы развітваемся са сваімі навучэнцамі, з якімі таксама пражылі, вучылі жыць, рыхтавалі да жыцця на працягу 9 або 11 гадоў.

Последний звонок сегодня прозвучал и для тех, кто решил поступать после 9-го класса. В 4-й гимназии Минска это событие решили отметить по-особенному: выпускники высадили памятную аллею. Сегодня их переполняют эмоции.

Милана Тулупова, учащаяся гимназии № 4 Минска:

Нейкія цікавыя эмоцыі. Тому што, па-першае, я хвалююся наконт таго, што наперадзе 4 экзамены і я планую пацвердзіць свае адзнакі і атрымаць пацверджанне асабістага абразцу. І таксама я рада, хутка лета, я скончыла 9 класаў.

Александра Пономарева, учитель гимназии № 4 Минска:

Сёння для мяне вельмі незвычайны, хвалюючы дзень. Дзеці толькі ўчора занялі парты 5-га класа, ужо сёння заканчваюць 9-ты. Шчыра скажу, што знаходзіцца побач са сваімі выпускнікамі мне пачэсна і нават трошкі ганарліва.