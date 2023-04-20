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В Сенице открыли дом для прокурорских работников. На строительство ушёл всего лишь год

20 апреля 2023 11:58
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Новости Беларуси. Работники прокуратуры и судов справляют новоселье. В агрогородке Сеница состоялось торжественное открытие нового многоэтажного дома. Счастливыми обладателями собственной жилплощади стали 186 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сенице открыли дом для прокурорских работников. На строительство ушёл всего лишь год-1

11-этажку возвели в рекордные сроки. На строительство ушел всего лишь год. В 2021-м глава государства принял решение оказать содействие в строительстве жилья для прокурорских работников. Сегодня оно воплощено в жизнь. Для комфортной жизни есть вся необходимая инфраструктура: рядом строится школа, в шаговой доступности находятся два детских сада.

В Сенице открыли дом для прокурорских работников. На строительство ушёл всего лишь год-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы очень рады, я лично рад за своих работников, за то, что они приобрели в собственность квартиры, в которых будут жить, где будут расти их дети. Это большое дело.

В Сенице открыли дом для прокурорских работников. На строительство ушёл всего лишь год-7

Алеся Кохнович, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Нам очень нравится этот населенный пункт. Собственно говоря, мы здесь уже живем на протяжении семи лет в арендном жилье. И вот сбылась наша заветная мечта, мы получили ключи от своей трехкомнатной квартиры.

В Сенице открыли дом для прокурорских работников. На строительство ушёл всего лишь год-10

Строительство домов для представителей силового блока страны стало в Сенице доброй традицией. Благодаря поддержке Президента в стране практически не осталось прокурорских работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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