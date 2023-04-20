В Сенице открыли дом для прокурорских работников. На строительство ушёл всего лишь год

Новости Беларуси. Работники прокуратуры и судов справляют новоселье. В агрогородке Сеница состоялось торжественное открытие нового многоэтажного дома. Счастливыми обладателями собственной жилплощади стали 186 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11-этажку возвели в рекордные сроки. На строительство ушел всего лишь год. В 2021-м глава государства принял решение оказать содействие в строительстве жилья для прокурорских работников. Сегодня оно воплощено в жизнь. Для комфортной жизни есть вся необходимая инфраструктура: рядом строится школа, в шаговой доступности находятся два детских сада.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы очень рады, я лично рад за своих работников, за то, что они приобрели в собственность квартиры, в которых будут жить, где будут расти их дети. Это большое дело.

Алеся Кохнович, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Нам очень нравится этот населенный пункт. Собственно говоря, мы здесь уже живем на протяжении семи лет в арендном жилье. И вот сбылась наша заветная мечта, мы получили ключи от своей трехкомнатной квартиры.