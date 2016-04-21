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В санслужбе Минска объяснили, почему закрыли половину рынка «Ждановичи»

21 апреля 2016 07:30
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Новости Беларуси. Работа некоторых объектов на территории торгового центра «Ждановичи» приостановлена.

Заявление санитарно-эпидемиологической службы Минска:
Санитарно-эпидемиологическая служба города Минска оценила состояние территории торгового центра «Ждановичи» ООО «Торговый дом «Ждановичи» после проведения месячника по уборке и благоустройству территории. По результатам оценки деятельность торгового центра «Торговый городок «Лебяжий», торгового центра «Продовольственный центр», вещевого рынка по торговле подержанными товарами «Поле чудес» торгового центра «Ждановичи» в связи с нарушениями Санитарных норм и правил приостановлена с 20 апреля 2016 до устранения нарушений.

Ограничения будут сняты после устранения выявленных нарушений.

# общество # Аренда торговых площадей

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