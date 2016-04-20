Прием граждан в Узденском районе: бассейна не будет, а многодетную мать не выселят из госжилья

Новости Беларуси. Семен Шапиро провел очередной прием граждан. На этот раз в Узденском районе. К губернатору пришли 12 человек.

Проблемы традиционные - земельные споры, электроснабжение жилых домов. Жители райцентра спросили у председателя облисполкома о перспективе появления в городе бассейна, однако получили отрицательный ответ. Сегодня в столичном регионе необходимо завершить возведение сразу нескольких социальных объектов, в том числе и физкультурно-оздоровительного комплекса в Воложине. К тому же рядом современный объект в Столбцах, которым также могут пользоваться и жители Узденского района.

А вот многодетная мать из деревни Кухтичи после разговора с губернатором осталась довольна. Дом, который находится на балансе сельхозорганизации, она хочет приобрести в собственность. Однако более 200 миллионов рублей у женщины нет. В кредите банк отказал. К тому же перешла на работу с сельхозорганизации в сельский дом культуры. Председатель облисполкома посоветовал сэкономить деньги для большой семьи, потому что из дома многодетную мать выселять никто не собирается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Конечно, с одной стороны, колхоз смотрит на вас косо, чтоб вы понимали. Он строил этот дом. Вы же покупаете для того, чтоб в любой момент продать или обменять.

Жительница Узденского района:

Чтоб было свое жилье, где можно достоить сарай, поставить нормальный замок.

Семен Шапиро:

Элементарно можно это делать. Достраивайте сарай. Вас никто не выселяет из этого дома. Никто не запрещает. Работники сельхозпредприятий, социальные работники (учителя, врачи) – они все тоже защищены. Зачем вам деньги тратить, зачем брать кредит? Воспитывайте детей, живите в этом доме.