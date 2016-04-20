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В минском метро уложили первую сотню тоннельных колец третьей ветки

20 апреля 2016 16:09
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Новости Беларуси. Первую сотню тоннельных колец третьей ветки столичной подземки уложили столичные метростроевцы при помощи автоматизированного тонеллепроходческого комплекса. Сейчас работы по строительству метро проходят в трехсменном режиме. В каждую работает по 15 человек. За один оборот щит обрабатывает 28 сантиметров грунта.

К слову, тоннелепроходческий щит «Алеся» уже прошел более 140 погонных метров под землей. Следующий этап – это 700 метров до станции «Площадь Франтишка Богушевича», затем — «Юбилейная площадь». Здесь подземную машину демонтируют и доставят обратно на вокзал, где вновь соберут для проходки в этом же направлении, но уже правого тоннеля , сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Минское метро

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