В минском метро уложили первую сотню тоннельных колец третьей ветки

Новости Беларуси. Первую сотню тоннельных колец третьей ветки столичной подземки уложили столичные метростроевцы при помощи автоматизированного тонеллепроходческого комплекса. Сейчас работы по строительству метро проходят в трехсменном режиме. В каждую работает по 15 человек. За один оборот щит обрабатывает 28 сантиметров грунта.

К слову, тоннелепроходческий щит «Алеся» уже прошел более 140 погонных метров под землей. Следующий этап – это 700 метров до станции «Площадь Франтишка Богушевича», затем — «Юбилейная площадь». Здесь подземную машину демонтируют и доставят обратно на вокзал, где вновь соберут для проходки в этом же направлении, но уже правого тоннеля , сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.