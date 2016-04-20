Не ловись, рыбка: как в Могилёвской области ночами ловят браконьеров

Новости Беларуси. В Беларуси действует сезонный запрет на ловлю рыбы. Но об этом, видимо, не знали герои нашего сюжета. В Витебской области улов был почти на миллиард рублей, а в Гродненской дошло даже до возбуждения уголовного дела.

Операция по поимке браконьера происходит под покровом ночи. Инспекторы направляются к Вильчицкому водохранилищу пешком. Ближе к месту сотрудники природоохраны расходятся, занимают свои позиции.

В этом месте камыши не позволяют ловить рыбу удочкой с берега. Так что вывод однозначный.

Дмитрий Мельников, начальник Могилевской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Скорее всего, здесь установлены сети, поэтому мы подождем до утра.

Вильчицкое водохранилище достаточно большой водоем. Несколько лет назад его специально зарыбляли – пускали карася. Как предполагается, злоумышленник должен прийти за добычей в районе часа-двух ночи.

Подобные рейды сотрудники природоохраны проводят каждый день. И почти каждый раз результативно. Только за последнюю неделю и только в Могилевской области выявлено 36 фактов нарушения природоохранного законодательства. А в Быховском районе браконьеры решили поиграть с инспекторами в прятки. Двое местных жителей сетями поймали 30 килограммов речной рыбы. Увидев людей в форме, бросили улов и спрятались на острове.

Теперь молодым людям предстоит заплатить штраф – каждому минимум по 10 миллионов рублей, и возместить ущерб природе. Здесь цифры посолиднее – почти 75 миллионов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во время нереста закон особо строг к браконьерам.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилёвской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

В период нереста рыба наиболее уязвима. Она собирается в косяки, в определенных местах, где ее проще выловить. И своими действиями граждане причиняют огромный вред природным ресурсам.

Утром инспекторы природоохраны приехали на Вильчицкое водохранилище уже с лодкой. Если браконьер не пришел за сетью, ее нужно снимать самим.

Дмитрий Мельников:

Сегодня инспекторами на этом водоеме сняты сети длиной по 10 метров, в которых находились (8 особей карася). Так как рыба была живая, мы ее обратно выпустили в воду.

Период нереста на белорусских водоемах продолжится до 31 мая. Ловить рыбу в это время разрешается только удочкой и только с берега.

В противном случае ловля вне закона по закону обойдется в приличную сумму. И тогда о больших уловах будут рассказывать уже совсем другие люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.