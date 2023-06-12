В Минске начался суд по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БелАЗ

Новости Беларуси. В Минске началось судебное разбирательство по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БелАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемыми проходят семь должностных лиц двух крупных предприятий, а также вице-председатель совета директоров швейцарской компании. Последний, установило следствие, не скупился на взятки. Предназначались они сотрудникам заводов. Суммы вознаграждений составляли от 500 до 15 000 евро. Во столько зарубежный партнер оценивал лоббирование своих интересов.