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В Минске начался суд по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БелАЗ

12 июня 2023 10:59
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Новости Беларуси. В Минске началось судебное разбирательство по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БелАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начался суд по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БелАЗ-1

Обвиняемыми проходят семь должностных лиц двух крупных предприятий, а также вице-председатель совета директоров швейцарской компании. Последний, установило следствие, не скупился на взятки. Предназначались они сотрудникам заводов. Суммы вознаграждений составляли от 500 до 15 000 евро. Во столько зарубежный партнер оценивал лоббирование своих интересов.

# Коррупция # общество # Фотофакт

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