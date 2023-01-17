В России нет дорог и зубы не лечат. Какая задача у украинской пропаганды?

Задача современной военной пропаганды не просто создавать точки напряжения в обществе, но буквально сводить людей с ума. Это достигается через постоянное эмоциональное воздействие как на собственное население, так и на противника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате такого воздействия общество распадается на малые группы, а в нем разрушаются внутренние связи, что делает невозможным эффективное управление большими и малыми коллективами. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Что такое нацизм в западном понимании? Суть же не в том, у кого какие глаза и волосы. Они считали, что славянские народы не способны к самоорганизации, и поэтому русскими все время кто-то управлял. Например, немцы по крови: Рюрик, Екатерина II. И только благодаря внешним элементам у русских вообще появилось государство. В этом смысл расовой теории – есть раса господ и раса рабов, потому что рабы неполноценны и не могут жить самостоятельно. А теперь давайте сравним, что рассказывают наши украинские братья.

Путин просто открыл шлюзы и выпустил самое истинное русское нутро наружу. Вот этот весь гной ненависти к окружающей цивилизации как таковой. Почему ненависти столько? Потому что они никогда не смогут быть на этом уровне. Они всегда будут людьми не то что второго сорта (это будет неправильно звучать), а людьми, которые всегда будут аутсайдерами. Потому что они всегда завистливо смотрят и не хотят жить цивилизованно. Потому что они не хотят тратить на себя ресурсы. Они годик-два потратили на себя ресурсы, ну или 10 % вкладывают в себя, а остальные 90 %… Они живут в нищете, они пропивают доходность свою. И, соответственно, в какой-то момент, вот ты в 20 лет начал работать, а у тебя семья пьет вся, и ты начал постепенно пить. В итоге ты к 40 годам посмотрел по сторонам, а у тебя ничего нет. И ты ненавидишь уже всех и себя в том числе. И тут тебе говорят: так а можно туда пойти. И ты хочешь поставить их на колени. Потому что, смотри, у них дом, у них детки классные, в школу ходят. У них иллюминация на улицах. Господи, да у них дороги даже есть! И ты хочешь просто поставить их на колени, потому что можешь. У тебя есть на это право.

Андрей Лазуткин:

То есть русский по определению убийца, насильник, член банды, а Путин только раздал русским ножи и отправил их в Украину. Поэтому война имеет такую поддержку. И они уже не рассказывают, что есть плохой Путин и хороший русский народ, а вы уже по факту национальности перед ними виноваты и что-то должны. Например, платить репарации и каяться. Те, кто живет в Европе, уже начали, то же самое ждет и остальных. Белорусам в это время объясняют, что украинцы – это настоящие европейцы с правильным самосознанием, которые воюют за независимость. Никакого нацизма там нет, а всем республикам СНГ тоже нужна своя война против русских оккупантов, чтобы из рабов превратиться в господ в горниле этой войны. Доживут не все, но в этом и смысл – отдельные группы населения надо физически подавлять, как это было на востоке Украины. Они же не примут новую прекрасную власть, это несознательные граждане или «совки». Поэтому наши одаренные и писали в 2020 году: надо вешать карателей, детей карателей, членов избирательных комиссий и их детей.

Поначалу это непросто, поэтому в таких преступлениях должно быть замазано как можно больше сторонних людей. В Украине не зря восемь лет проводили АТО, а потом операцию объединенных сил – по цифрам на 2021 год статус участника боевых действий там имело больше 400 тысяч человек, плюс посчитайте их семьи. Вот на них Украина и опиралась в 2022 году в первые месяцы войны. Куда этим людям отступать? Они понимают, что совершали военные преступления на востоке, и за них спросит новая власть. Еще в украинской пропаганде много оскорблений: собаки, убийцы, опущенные – такая лексика звучит на уровне почти руководителя государства. И они это специально выдают на русском, потому что адресат не Украина. Какую задачу они выполняют, когда рассказывают на русском языке про русских собак? Сегодня их задача поддерживать в России общественное мнение против переговоров, чтобы война продолжалась. Это может быть в более мягких формах, например, оскорблений Путина. А может и в более жестких, когда они снимали на камеру пытки и расстрелы российских солдат.

Вторая задача – надо все время объяснять своему населению логику противника. Конкретно Подоляк много говорит про туалеты на улице, что в России они на каждом шагу. Мы думали, зачем это – а дело в том, что сегодня Киев остался без канализации, жители там пользуются пакетами. Вот власть их так успокаивает, мол, в России все гораздо хуже. И общий посыл, что русские, которые никогда не видели унитазов, асфальта, стиральных машин, попали в Северодонецк и Мариуполь и там впервые увидели настоящую Европу. Хотя в Украине что жилищный фонд советский, что коммуникации, что АЭС, что металлургия, шахты, дороги – все было построено в 1970-1980-е годы. Ничего своего там нет, кроме певцов, телевидения, пиарщиков, шоуменов и коттеджных поселков под Киевом. Вот это их главное нажитое богатство за период независимости.

Против нас просто орда. В прямом смысле слова малообразованная толпа людей, которые нас ненавидят по определению. Потому что мы намного лучше и живем в намного более качественном мире. Они нам завидуют внутренне. Они хотят нас вырезать, потому что хотят, чтобы здесь (что они делают с Мариуполем сейчас, с Бахмутом, с Северодонецком – они это разрушали) было то же самое, что в их Чите или их Саратове, где нет дорог, где стоят полуразрушенные хибары, в том числе пятиэтажные. Где люди все время ходят опухшие, оплывшие от суррогатного алкоголя. Где, собственно, все их разговоры сводятся к тому, кому выбить два оставшихся зуба. Потому что стоматология тоже для них очень большая роскошь – ее нет.

Андрей Лазуткин:

Уже в России и зубы не лечат. И все это дублируется у нас в тех самых каналах, которые вчера писали про карателей и про Окрестина. Казалось бы, если вы организуете переворот или какое-то подполье, лучше создать один крупный канал, собрать под него ресурсы, людей и работать. Так они и делали в 2020 году, а теперь у них много-много мелких каналов, хотя пишут там примерно одно и то же. Для чего это сделано? Так вот сегодня их задача – не бороться с Лукашенко, а информировать, что происходит в Украине. Им надо достучаться до разных групп населения. К каждому возрасту, к каждой профессии, к каждому уровню доходов и к каждой местности. Поэтому их вроде много, но говорят все они голосом украинской военной пропаганды, повторяя за условным Подоляком. Получается ли? Мягко скажем, что нет. Главная проблема наших протестующих – это конфликты в рамках своей же семьи. Даже своих родителей они убедить не могут, а так устроен мир, что более молодая группа не может влиять на старших: не хватает опыта, знаний, заслуг перед государством. А наоборот как раз работает, когда младших воспитывают старшие, семья, школа, коллектив на работе. Да, можно уехать в Украину и устроить праздник непослушания, но это не найдет поддержки.

А второй (и главный) фактор – это то, что творят сами украинцы. Вот, например, они пытают и расстреливают на камеру российских пленных, пробивают головы, сбрасывают в ямы, отрезают органы ножом. И что думают люди? Вы нам рассказывали по телевизору, что там фашисты, мы сначала не верили, а это действительно оказались фашисты. И вот что они творят. Или вот на нашу территорию прилетает старая украинская ракета С-300. Они же в своих каналах рассказывают, что это лучшая армия в Европе с точным натовским оружием, а оказывается, они как в молоко стреляют по Беларуси 40-летними советскими ракетами. И не то что не признают вины, а говорят, что это русские запустили С-300 из-под Бреста. То есть вы врете даже в мелочах, в очевидном, вы не признаете своих ошибок, а нас держите за идиотов. А теперь давайте посмотрим, какие вводные дают российской оппозиции. Там все очень похоже на нашу, и проблемы те же, потому что у этих людей одно и то же руководство.

Чего добилась российская оппозиция за 2022 год? Чего мы с вами добились за этот страшный год, год войны? Почитаешь комментарии в Twitter и становится понятно, что ничего. Настроение мрачное – иди и вешайся просто. Вся наша оппозиция бесполезная, бессмысленная, ничего не делает. Только сидит и ждет, пока Вооруженные силы Украины избавят ее от Путина.

Андрей Лазуткин:

На что их ориентируют? Будет длительная военная кампания. Они рассчитывают, что в конце Россия сохранит какие-то территории, но надо это заранее подать как поражение русских. Второй момент: они считают, что сегодня стратегия Путина – ждать смены руководства в США и Европе, чтобы наладить новые контакты. И вот они работают над тем, чтобы никаких контактов не было – вот Буча, вот геноцид, значит должна быть изоляция России, трибунал, как по Югославии, и так далее. Третий важный момент: раньше и российская, и наша оппозиция рассказывали, что надо быстрее заканчивать войну, что они все за мир, что нужен компромисс. А теперь им такое говорить запрещено. Найдите хоть один ресурс, типа [экстремистского ресурса – прим. ред.] с голубем мира на картинке, где они сегодня пишут про мир и переговоры. Нет, вводная поменялась. Теперь нужна только военная победа Украины. Смотрите, какая у них сильная армия, никаких переговоров с агрессором, вот у русских огромные потери. И каждый должен вносить вклад в военную победу. А какой вклад? Информационный.