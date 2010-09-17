В Риме сожгли Колизей!

Но пожарных вызывать не пришлось. Огненное зрелище было уникальным виртуальным шоу. Столь необычный подарок преподнесли датско-аргентинские художники-инталляторы к 140-летию столичного статуса Рима.

Эффект пожара создали за счет объемной проекции. Ранее подобным образом уже «сжигали» достопримечательности в Германии, Польше, Дании и Южной Корее. Однако, по признанию самих художников, именно «огонь» Колизея стал самым зрелищным из всех представлений. Цель этого проекта – показать, насколько уязвимо человеческое существование и хрупки даже каменные символы вечности.