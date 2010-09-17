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Медали, звание заслуженных и благодарность от Президента получили более 60 человек

17 сентября 2010 12:19
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Это работники таможенной службы, представители транспортной и нефтяной отраслей, врачи, спортсмены, журналисты, ученые и представители других профессий.

Госнаграды получили также руководители, тренеры и спортсмены национальных команд Беларуси по фристайлу и биатлону за успешное выступление на 21 зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Благодарности удостоена национальная команда Беларуси по гребле на байдарках и каноэ за высокие результаты на чемпионате мира в Канаде в 2009. Заслуженным званием отмечен труд тренеров и инструкторов. Среди награжденных также – работники «Белоруснефти», журналисты, деятели культуры и медики.

Одним из лучших врачей страны стал Михаил Михович из Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи.

Михаил Михович, заведующий детского травматолого-ортопедического отделения учреждения охраны здоровья «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»:
– Как пришел из института в одну больницу, так ее оставлял до сих пор. Как начал работать детским ортопедом-травматологом, так и работаю. Наверное, суждено мне заниматься этим делом. И очень приятно, что у меня, наверное, это получается.

# общество

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