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Одна из самых масштабных бурь на планете надвигается на Новую Зеландию

17 сентября 2010 12:17
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Площадь штормового фронта примерно равна территории Австралии. Скорость порывов ветра сейчас – 130 километров в час. Буря несет с собой грозовые дожди, снег и понижение температуры.Особую тревогу властей вызывает область Кентербери, где две недели назад мощное землетрясение разрушило тысячи жилых строений. Восстановительные работы там продолжаются до сих пор. Как ожидается, стихия ударит по Новой Зеландии в ближайшие часы. Аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы. Местным жителям рекомендовали по возможности оставаться дома.
# общество # Природные катаклизмы

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