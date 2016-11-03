В результате сбоев в программном обеспечении таможенной службы Польши скорость оформления легкового траспорта снизилась

Новости Беларуси. Перебои в программном обеспечении таможенной службы Польши стали причиной очередей на границе с Беларусью.

Так, в пункте пропуска «Брузги» скопилось около 200 легковых автомашин, в «Берестовице» – более 100.

Также большое количество транспорта ожидает в очереди для выезда из Беларуси и въезда на территорию Польши уже после прохождения всех видов контроля.

По информации, полученной от польской стороны, причина такой ситуации – компьютерные сбои.

Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию при планировании поездок,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шумейко, пресс-секретарь Гродненской пограничной службы:

По техническим причинам на польской стороне скорость оформления легкового автотраспорта существенно снизилась. В связи с этим в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовицы» на участке Гродненской пограничной группы скопилось большое количество автомашин. После прохождения всех видов контроля легковой автотранспорт не может выехать с территории пунктов пропуска из Республики Беларусь для дальнейшего оформления в пунктах пропуска на территории Польши.