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Сбои программного обеспечения таможенной службы Польши стали причиной очередей на границе с Беларусью

03 ноября 2016 10:54
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Новости Беларуси. Перебои в программном обеспечении таможенной службы Польши стали причиной очередей на границе с Беларусью.

Так, в пункте пропуска «Брузги» скопилось около 200 легковых автомашин, в «Берестовице» – более 100.

Также большое количество транспорта ожидает в очереди для выезда из Беларуси и въезда на территорию Польши уже после прохождения всех видов контроля.

По предварительной информации, полученной от польской стороны, причина такой ситуации – сбои программного обеспечения.

Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию при планировании поездок,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Граница

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