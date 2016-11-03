Сбои программного обеспечения таможенной службы Польши стали причиной очередей на границе с Беларусью

Новости Беларуси. Перебои в программном обеспечении таможенной службы Польши стали причиной очередей на границе с Беларусью.
Так, в пункте пропуска «Брузги» скопилось около 200 легковых автомашин, в «Берестовице» – более 100.
Также большое количество транспорта ожидает в очереди для выезда из Беларуси и въезда на территорию Польши уже после прохождения всех видов контроля.
По предварительной информации, полученной от польской стороны, причина такой ситуации – сбои программного обеспечения.
Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию при планировании поездок,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.