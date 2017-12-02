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В резиденции Деда Мороза 2 декабря весело и шумно встретили зиму

02 декабря 2017 15:45
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Новости Беларуси. Новогодний сезон в «Беловежской пуще». Сегодня в реликтовом лесу, в самом его сердце – поместье Деда Мороза –  звучат песни, кружат бодрые хороводы и еще громче заговорили сказочные персонажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В резиденции Деда Мороза 2 декабря весело и шумно встретили зиму -1

Гостей щедро угощают блинами и чаем на травах. Весело и шумно здесь встречают зиму.

В резиденции Деда Мороза 2 декабря весело и шумно встретили зиму -3

Встречает и поздравляет гостей, конечно, и пущанский волшебник. С недавних пор – самый популярный Дед Мороз.

В резиденции Деда Мороза 2 декабря весело и шумно встретили зиму -5

Дед Мороз:
Во все времена года у нас скучно не бывает.

Иосиф Гусаков, турист (Россия):
Сняли коттедж, решили провести несколько дней счастливых на белорусской земле – именно в Беловежской пуще, как в одном из самых красивейших мест на земном шаре.

В резиденции Деда Мороза 2 декабря весело и шумно встретили зиму -8


Все самое интересное еще впереди. Ожидается, что фестиваль «Беловежская сказка в поместье Деда Мороза» только сегодня соберет больше 2 тысяч гостей. Всего же в самую насыщенную зимнюю пору здесь планируют принять не меньше 70 тысяч посетителей.

# общество # Беловежская пуща # Фотофакт # Иосиф Гусаков

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