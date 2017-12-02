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Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске

02 декабря 2017 15:23
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Новости Беларуси. «Фемида» в лицах. Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске. Статуэтки богини правосудия ведущим правоведам страны вручили в Большом театре оперы и балета. Лучших из лучших в профессии  назвали в десяти номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске-1

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель Белорусского республиканского союза юристов:  
В течении этого года юридическая общественность, в том числе, с другими специалистами активно участвовала в подготовке пакета документов нормативных правовых актах главы государства о либерализации бизнеса. Проделана колоссальная работа, и мы получили в рабочей группе огромное количество предложений, как конструктивных, так и каких-то критических или же просто новации, которые были использованы в подготовке этих актов.

Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске-3

Премия «Фемида» вручается ежегодно. Это высший знак отличия в профессии, который присваивается за значительный   вклад в создание демократического общества и развитие институтов правового государства.  Учредители   правоведческого  Оскара – Союз юристов Беларуси. Церемония прошла в канун профессионального праздника служителей Фемиды.

Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске-5

 

# общество # Премии правительства Беларуси # Фотофакт # Валерий Мицкевич

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