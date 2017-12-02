Новости Беларуси. «Фемида» в лицах. Церемония награждения лауреатов высшей юридической премии прошла в Минске. Статуэтки богини правосудия ведущим правоведам страны вручили в Большом театре оперы и балета. Лучших из лучших в профессии назвали в десяти номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель Белорусского республиканского союза юристов:

В течении этого года юридическая общественность, в том числе, с другими специалистами активно участвовала в подготовке пакета документов нормативных правовых актах главы государства о либерализации бизнеса. Проделана колоссальная работа, и мы получили в рабочей группе огромное количество предложений, как конструктивных, так и каких-то критических или же просто новации, которые были использованы в подготовке этих актов.