В 2018 году на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию

Новости Беларуси. Жители одной из центральных улиц Гомеля остались без продуктовых магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полтора километра проспекта Ленина с первого ноября работает лишь один продовольственный. Для района, где по большей части проживают люди преклонного возраста, проблема отсутствия магазинов шаговой доступности сегодня номер один. С ней пожилые люди и обратились на прямую линии горисполкома.

Софья Куцепалова, пенсионер:

Куда старому человеку пойти купить необходимые продукты питания – молоко, хлеб и так далее. Нет куда. Ходим на рынок.

Наталья Лазунова, заместитель начальника управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета:

Вопрос прорабатывается с потенциальным арендодателем. В начале 2018 года в первом полугодии надеемся, что там откроет двери продовольственный магазин.