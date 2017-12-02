В 2018 году на одной из центральной улиц Гомеля откроют продуктовый магазин: местные жители обратились с этим вопросом на прямую линию

Новости Беларуси. Жители одной из центральных улиц Гомеля остались без продуктовых магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители одной из центральных улиц Гомеля остались без продуктовых магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полтора километра проспекта Ленина с первого ноября работает лишь один продовольственный. Для района, где по большей части проживают люди преклонного возраста, проблема отсутствия магазинов шаговой доступности сегодня номер один. С ней пожилые люди и обратились на прямую линии горисполкома.
Софья Куцепалова, пенсионер:
Куда старому человеку пойти купить необходимые продукты питания – молоко, хлеб и так далее. Нет куда. Ходим на рынок.
Наталья Лазунова, заместитель начальника управления торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета:
Вопрос прорабатывается с потенциальным арендодателем. В начале 2018 года в первом полугодии надеемся, что там откроет двери продовольственный магазин.
Помимо снабжения, гомельчан сегодня волновали вопросы обустройства дворов, освещения улиц и даже перспективы строительства в городе крематория. Традиционные прямые линии сегодня прошли по всей стране.