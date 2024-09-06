В регионах Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Восемь лесных пожаров и три возгорания торфяников ликвидированы в Беларуси за последние сутки. Еще 25 раз спасатели выезжали на тушение травы и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего людей и техники было задействовано для устранения возгорания на знаменитых Ольманских болотах в Столинском районе. На это потребовалось около 5 часов. В ряде регионов Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Штормовое предупреждение синоптиков распространяется на всю Гомельскую область, где сохраняется пятый класс горимости. Все это результат отсутствия дождей. Не ожидается их и в ближайшие дни, а температура воздуха днем местами будет прогреваться до +30 градусов.