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В регионах Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

06 сентября 2024 07:51
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Восемь лесных пожаров и три возгорания торфяников ликвидированы в Беларуси за последние сутки. Еще 25 раз спасатели выезжали на тушение травы и кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность-2

Больше всего людей и техники было задействовано для устранения возгорания на знаменитых Ольманских болотах в Столинском районе. На это потребовалось около 5 часов. В ряде регионов Беларуси сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Штормовое предупреждение синоптиков распространяется на всю Гомельскую область, где сохраняется пятый класс горимости. Все это результат отсутствия дождей. Не ожидается их и в ближайшие дни, а температура воздуха днем местами будет прогреваться до +30 градусов.

# МЧС Беларуси

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