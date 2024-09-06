На выходных ГАИ отработает трассы и улицы населённых пунктов

ГАИ усиливает профилактику происшествий на дорогах. Все выходные будут вестись отработки автомобильных трасс и улиц населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – пресечение нарушений, которые ведут к совершению ДТП с тяжкими последствиями.