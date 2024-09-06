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На выходных ГАИ отработает трассы и улицы населённых пунктов

06 сентября 2024 07:41
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ГАИ усиливает профилактику происшествий на дорогах. Все выходные будут вестись отработки автомобильных трасс и улиц населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – пресечение нарушений, которые ведут к совершению ДТП с тяжкими последствиями.

На выходных ГАИ отработает трассы и улицы населённых пунктов-2

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Наряды специального подразделения ДПС «Стрела» отработают наиболее аварийные районы на территории Брестской области. По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному отстранению от участия в дорожном движении нетрезвых водителей и бесправников. 

И поскольку ближайшие дни обещают быть жаркими, инспекторы ГАИ также проконтролируют подъезды к местам массового отдыха.

# ГАИ

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