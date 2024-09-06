Беларусь продолжает усиливать охрану госграницы

В связи с непрекращающимися провокациями и напряженностью по периметру госграниц наши военные продолжают выполнять задачи по усилению рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшний момент военнослужащие сил специальных операций, механизированных подразделений выполняют задачу по усилению государственной границы Республики Беларусь. Каждый военнослужащий имеет понятие, знает порядок действий при той или иной ситуации., проходит подготовку и дополнительно изучает все методы и способы ведения боевых действий. Все эти вопросы отрабатываются на предметах боевой подготовки. Это инженерная подготовка, огневая подготовка, тактико-специальная, тактическая подготовка. Также занятия проходят по связи с личным составом.

Усиление охраны госграницы – мера вынужденная. Отмечаются случаи незаконного пересечения воздушного пространства нашей страны. Накануне был зафиксирован факт нарушения государственной границы. Белорусские военнослужащие незамедлительно отреагировали на вторжение.

Бойцы подразделений ежедневно оттачивают мастерство на практике, чтобы в случае необходимости отразить нападение. Как не раз подчеркивал глава государства, на любую агрессию в адрес Беларуси противник получит молниеносный ответ.