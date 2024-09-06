Каменный топор времён позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Находке больше 4 тыс. лет

Уникальный артефакт времен позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Каменный сверленый топорик в Институт истории Национальной академии наук доставили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возраст находки около 4 тысяч лет. Во времена бронзового века такой топор был личным предметом каждого воина. Его дарили юношам после прохождения обряда вступления во взрослую жизнь. На территории Дятловского района уже обнаружено около 50 похожих образцов. Для историков это бесценный источник информации.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Каменные сверленые топоры разных типов, но сегодня мы даже по одной такой находке можем говорить о точном возрасте, культурной принадлежности, о способах изготовления и использования таких изделий. Очень нужный, ценный артефакт, источник для понимания древней истории наших далеких предков.