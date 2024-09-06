Прямой эфир

Каменный топор времён позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Находке больше 4 тыс. лет

06 сентября 2024 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уникальный артефакт времен позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Каменный сверленый топорик в Институт истории Национальной академии наук доставили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каменный топор времён позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Находке больше 4 тыс. лет-2

Возраст находки около 4 тысяч лет. Во времена бронзового века такой топор был личным предметом каждого воина. Его дарили юношам после прохождения обряда вступления во взрослую жизнь. На территории Дятловского района уже обнаружено около 50 похожих образцов. Для историков это бесценный источник информации.

Каменный топор времён позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Находке больше 4 тыс. лет-4

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Каменные сверленые топоры разных типов, но сегодня мы даже по одной такой находке можем говорить о точном возрасте, культурной принадлежности, о способах изготовления и использования таких изделий. Очень нужный, ценный артефакт, источник для понимания древней истории наших далеких предков. 

Каменный топор времён позднего неолита обнаружили в Дятловском районе. Находке больше 4 тыс. лет-6

Сверленые топоры продолжают находить. Они могут указывать на стоянки наших предков. В ближайшее время специалисты Института истории исследуют место, где найден артефакт. Кроме того, подготовят его подробное описание.

# Археология

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь продолжает усиливать охрану госграницы
06 сентября 2024 06:47

Беларусь продолжает усиливать охрану госграницы

Общественный транспорт Минска готовят к работе зимой
06 сентября 2024 06:31

Общественный транспорт Минска готовят к работе зимой

Стаж не менее 5 лет – кто может стать врачом-косметологом?
05 сентября 2024 20:31

Стаж не менее 5 лет – кто может стать врачом-косметологом?