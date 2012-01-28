В Раубичах прошел вратарский научно-практический семинар

Мода на финских вратарей, начавшаяся в НХЛ в 2000-ых годах, докатилась и до Континентальной лиги. В шести клубах КХЛ теперь стражи ворот из страны Суоми. Рамо, Веханен, Ахонен, Тоуккола, Таркки, Лассила. «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка», «Торпедо», «Нефтехимик», «Кузня».



И в нашем ОЧБ эта мода также актуальна. Вспомним Хаккинена из «Гомеля» и Оксу из «Юности».



Чтобы перенять передовые технологии, благодаря которым на международный рынок бесперебойно поставляются таланты, на семинар к Таполе собралось 12 белорусских специалистов.



Яркко Тапола:

Нормально для первого раза. Я думаю, плодотворно поработали, обменялись информацией. Причем полезен был семинар для обеих сторон.

У белорусских коллег много интересных идей. Поначалу многие стеснялись своего английского, и наладить общение было трудно, но затем дело пошло.

Я здесь представляю целую школу. Финские голкиперы сейчас востребованы во всем мире. Они играют в ведущих командах КХЛ и НХЛ. Можно сказать, что вратарское дело – это то, что мы, финны, умеем и знаем отлично.



Программа семинара с трудом уместилась в один день. Час теории, 2,5 часа на льду, и потом еще час на земле. А кроме того, дискуссии и обсуждения – давно у нас о вратарском деле не говорили так много.



Причем, слова гостя не воспринимались, как истина в последней инстанции. Белорусы с Таполой спорили, и нередко Яркко с ними соглашался. Но в главном стоял на своем.



Яркко Тапола:

Нелегко назвать проблемы или же преимущества белорусской вратарской школы. Дело тут даже не в проблемах. Ваш хоккей еще молод. В свое время в Финляндии мы стартовали с того же уровня. И постепенно пришли к пониманию, что вратарь – не отдельный человек, а неотъемлемая часть команды.



Эта мысль, как показалось, и была центральной в стратегии финского специалиста. Все передвижения вратаря, все его действия Тапола увязывал с действиями и передвижениями остальных хоккеистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Яркко Тапола:

Голкипер – это часть команды. В Финляндии тренеры по вратарям входят в тренерский штаб каждой команды и участвуют в выработке тактики. Так работаем и мы с Кари Хейккиля.

Многие и здесь, в Экстралиге, также строят работу. Но мы должны сделать это общим подходом. Именно благодаря ему вратари в Финляндии так хороши.



Среди тех, кто собрался послушать финна, хватало специалистов с именем. Алексей Щебланов из «Юности», Андрей Кудин из «Шахтера», Александр Зарудный из «Немана» известны своей работой с вратарями давно.



Были и те, кто только начинает тренерский путь. Дмитрий Басков теперь помогает Андрею Ковалеву в «Раубичах», Александр Ходин нынче в гродненском ЦОРе, Андрей Буйко и Сергей Светлаков – в жлобинском «Металлурге».



Яркко Тапола:

Все тренеры имеют свой стиль. И я тоже. Я верю в ту систему, в которой работаю. Я уже поработал в Раубичах и Бобруйске. В сборную мы приглашали молодых вратарей – Дмитрия Мильчакова, Игоря Брикуна, Макса Саманькова. В будущем жду возможность посотрудничать с Мезиным и Ковалем.

Опытных голкиперов я, конечно, уже не изменю, просто подскажу кое-что. Даже не ошибки, а просто помогу им выстроить логику их игры, передвижений, взаимодействия с защитниками. А вот с молодежью могу добиться многого.



Пока результаты Яркко Тапола не столь очевидны. Брикун, Мильчаков и Саманьков на Кубке Полесья по большому счету не блеснули. А вот Шелепнев и Степанов в молодежной сборной сыграли неплохо, удостоившись положительного отзыва Кари Хейккиля.



Яркко Тапола:

Здесь хорошие ребята с хорошим будущим и отличной техникой. У нас большие планы, которые мы будем реализовывать совместно с Кари, с Федерацией, с Ворсиным и Сафоновым. В этом смысле я за будущее белорусской вратарской школы совершенно не волнуюсь. У нас уже есть тот же Шелепнев и ребята из Раубичей.



Такого рода семинары, как тот, что прошел в Раубичах на неделе, Яркко планирует проводить постоянно. Мы же будем ждать их результатов – появления отечественных Кипрусоффа, Лехтонена, Веханена и Рамо.



Яркко Тапола:

Мне здесь нравится работать. Собственно, здесь так же, как в Финляндии. Те же дискуссии, те же проблемы. Я вообще чувствую себя здесь на месте.

Вот вернулся в Минск после двухнедельной командировки в Раубичи и Бобруйск, открыл дверь своей квартиры, и сказал: «Ну, наконец, я дома!»