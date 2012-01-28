Открытый чемпионат Беларуси по хоккею: «Металлург» – победитель регулярного первенства

Было 12 поражений кряду – стало 13. Для «Химика» мало что меняется, с какой командой подопечные Владимира Мартынова ни играют. Тем более, если соперник – «Юность».



Уже к 8-ой минуте, когда счет вырос до 3:0 в пользу минчан, вопрос о победителе матча был фактически решен. Впрочем, столь бурное начало сыграло с гостями злую шутку.



Хоккеисты «Юности» стали действовать вальяжно, чем сполна воспользовались новополочане, забросившие пять шайб. Лучший же показатель среди игроков «Химика» в итоге у Игоря Шереметьева, к шайбе добавившего 2 результативные передачи. MVP встречи среди минчан – Максим Слыш: гол и 4 ассистенстких балла.



Но главная битва дня состоялась не в Новополоцке, а в Жлобине, где «Металлург» благодаря шайбе Вячеслава Андрющенко фактически обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



«Гомель» разгромил «Брест» (отметим первую шайбу в ОЧБ динамовца Анатолия Протасени). «Шахтер» был сильнее «Витебска», а «Лида» «Металургса».



Серьезных перемен в турнирную таблицу неделя не внесла. Разве что «Юность» опередила «Шахтер» не только по набранным, но и по потерянным очкам.