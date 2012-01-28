В сумасшедшем по накалу страстей матче «Динамо» вырвало победу у ЦСКА – 6:5

Не благодаря, но вопреки – под таким девизом живет теперь Марек Сикора. Команда подсела, много травм, а очки нужны позарез, и оступать – некуда. В ход идут все средства, вплоть до разносов на собраниях.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Что мне говорить? По игре не подействовало, по результату – да.



Либор Пивко, ХК «Динамо-Минск»:

Говорил как всегда: хорошо в обороне играть. Я думаю, мы сегодня опять не очень хорошо сыграли в защите. Надо думать над этим, потому что в плей-офф невозможно так играть.



Все же отсутствие Стася, Михалева и Платта сказывается. Зато получает шанс молодежь: очень активен был в матче с армейцами Дрозд, а Дудко и вовсе отметился результативной передачей – уже второй в восьми сыгранных им встречах.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Сергей Дрозд – уже тот игрок, которого мы знаем. Он неплохо сыграл с Корсо, Линглетом. Хочу сказать, что они хорошо сыграли, и Сергей Дудко тоже. Молодой парень пришел, передачу Каралахти отдал. Я понимаю, что надо доверять, но результат – на первом месте. А это уже моя ответственность.



У ЦСКА свои проблемы. Демарш Фетисова в Риге, когда на пресс-конференции он объявил об уходе из клуба и хоккея в целом, явно не лучшим образом сказался на атмосфере в армейском коллективе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Юлиус Шуплер, главный тренер ХК ЦСКА:

Я не хочу об этом говорить. Всегда если есть стабильность в клубе, в руководстве, есть тогда она и в команде.



Алексей Яшин, ХК ЦСКА:

Команда должна играть, хоть и существуют определенные вопросы. Я думаю, что все ребята готовились на игру и старались победить.



Получилось это у ЦСКА далеко не сразу. А сначала Даниэль Корсо воспользовался нелепой ошибкой Растислава Стани. Судьи посмотрели повтор и счет открыли. Потом Теему Лайне отправил в ворота горемыки-словака вторую шайбу, и мы начали радостно потирать руки в предвкушении легкой победы.



Буравчиков дальним броском, правда, нашу радость поумерил, но в целом первый период оставил позитивное впечатление.



Во втором продолжилась та же немного бесшабашная игра с обилием взаимных ошибок и массой удалений. За треть «Динамо» сумело забить дважды. Йере Каралахти подключился в атаку, что заметил Сергей Дудко. А еще Дмитрий Мелешко реализовал большинство, обманув Станю броском в ближнюю девятку. ЦСКА, впрочем, не отставал, и Широков с Филатовым позволили армейцам оставаться в игре.



А в заключительной трети вступило в действие правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Роскошные моменты, упущенные Китаровым и Ирглом, обернулись точными бросками Кучерова и Паршина при глупейших ошибках минской обороны. 4:5 – трибуны «Минск-Арены» выдохнули и замолчали.



Кто сохранял еще надежду, так это Либор Пивко, за две с копейками минуты до конца основного времени матча сравнявший счет.



Либор Пивко, ХК «Динамо-Минск»:

Моя пятерка хорошо играет. Мне все равно, кто забивает гол – надо играть на результат, на победу. Нет разницы, кто будет забивать.



Все уже ждали неминуемого овертайма, когда Чарльз Линглет воспользовался минутным замешательством армейцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

Это, наверное, мой самый важный гол за «Динамо» пока. Тем более, если учитывать тот факт, что у меня их не так много. Давно не забивал при родных трибунах. Это было очень приятно.



6:5 – важнейшая победа «Динамо» перед крайне сложным выездом. Плей-офф все ближе, и то, что минчане сохраняют лидерство в дивизионе, вскоре может оказаться ключевым фактором.



Чарльз Линглет, ХК «Динамо-Минск»:

ЦСКА – команда, которая хорошо обороняется. Мы же сегодня играли в открытый хоккей, что отразилось на счете. Но наша команда сумела воспользоваться численным преимуществом. Либор Пивко забил решающий гол, а мне просто удалось довести счет до победного.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я плохой статистик, но в прошлом году мы набрали 74 очка, а в этом уже 75. Вы мне всегда говорите, как мы крупно проиграли три года, три месяца назад. Так я вам хочу сказать: у нас 75 очков – это рекорд пока.



Алексей Яшин, ХК ЦСКА:

Всякое бывает, поэтому просто нужно посмотреть, какие ошибки совершили, подкорректировать, готовиться к следующей игре. Конечно, жалко, что сегодня проиграли, но у нас еще две очень важные игры на выезде. Надо к ним готовиться.