Гродненской милиции – 80 лет. В областном центре празднуют юбилей

Торжественный марш, историческая реконструкция, открытие арт-объекта. Гродненской милиции – 80 лет. В областном центре с размахом отмечают юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничные мероприятия стартовали еще в начале недели. Сотрудники управления вместе с руководством и ветеранами службы высадили памятную аллею.

Ну а 11 октября правоохранители торжественным маршем прошли по центральным улицам города. Всего в составе колонны – около 300 сотрудников из различных подразделений. Особенно привлекали внимание правоохранители в ретроформе, а также конный экипаж. На торжественном митинге лучшие сотрудники гродненской милиции получили заслуженные награды. В честь юбилейной даты прошли также показательные выступления подразделений ОМОН и историческая реконструкция.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В 40-е послевоенные годы, когда бандформирования практически хозяйничали на улицах городов, сотрудникам милиции было нелегко. Буквально 2-3 участковых инспектора милиции иногда противостояли бандформированиям. И у них это получилось, именно та закалка, которую прошла гродненская милиция, сегодня дает нам возможность обеспечивать безопасность в регионе. Не только в гродненском, но и в Республике Беларусь. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы видим, что меняются времена, но основная задача остается неизменной. Это обеспечение безопасности и законных прав каждого гражданина Республики Беларусь, и мы очень горды, что в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома служат такие сотрудники, которые не раз доказывали, что они достойные потомки поколения победителей.