Гродненской милиции – 80 лет. В областном центре празднуют юбилей

Торжественный марш, историческая реконструкция, открытие арт-объекта. Гродненской милиции – 80 лет. В областном центре с размахом отмечают юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественный марш, историческая реконструкция, открытие арт-объекта. Гродненской милиции – 80 лет. В областном центре с размахом отмечают юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничные мероприятия стартовали еще в начале недели. Сотрудники управления вместе с руководством и ветеранами службы высадили памятную аллею.
Ну а 11 октября правоохранители торжественным маршем прошли по центральным улицам города. Всего в составе колонны – около 300 сотрудников из различных подразделений. Особенно привлекали внимание правоохранители в ретроформе, а также конный экипаж.
На торжественном митинге лучшие сотрудники гродненской милиции получили заслуженные награды. В честь юбилейной даты прошли также показательные выступления подразделений ОМОН и историческая реконструкция.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
В 40-е послевоенные годы, когда бандформирования практически хозяйничали на улицах городов, сотрудникам милиции было нелегко. Буквально 2-3 участковых инспектора милиции иногда противостояли бандформированиям. И у них это получилось, именно та закалка, которую прошла гродненская милиция, сегодня дает нам возможность обеспечивать безопасность в регионе. Не только в гродненском, но и в Республике Беларусь.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы видим, что меняются времена, но основная задача остается неизменной. Это обеспечение безопасности и законных прав каждого гражданина Республики Беларусь, и мы очень горды, что в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома служат такие сотрудники, которые не раз доказывали, что они достойные потомки поколения победителей.
Участники мероприятия возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан, а также почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег. В честь юбилея у здания УВД торжественно открыли новый арт-объект. Теперь в Гродно есть скульптура Дяди Степы – милиционера, известного персонажа, созданного детским писателем Сергеем Михалковым.