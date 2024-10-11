Клишевич: традиционная семья – это то, что может нас спасти от разрушения и уничтожения

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня про наши традиции, про особенности развития нашего государства, про борьбу, в основном так, говорим, начиная от поля, леса и заканчивая нашими традиционными ценностями. То, что сегодня может нас спасти, спасти от разрушения, от уничтожения, это, естественно, наша традиционная семья. Чем Беларусь славится? Поля, леса и люди. У нас больше ничего и нет.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Ну почему удар на семью идет? Почему вот эти вот ценности и все остальное?

Сергей Клишевич:

Удар идет на сельское хозяйство – раз, на экономику – два, естественно, на разрушение наших традиционных ценностей – три. Уничтожив это, нас можно использовать как хочешь. И, к большому сожалению, это можно, это практически реализуемый сценарий, если мы не будем защищаться. Потому что примеров перед глазами-то достаточно, когда народы, скажем, сдавались перед натиском вот таким гуманитарным, идеологическим, духовным врага и превращались в инструмент решения геополитических вопросов, задач или просто становились обычными, я извиняюсь за такое, может быть, выражение, мясом.

Мы, естественно, такого не должны позволить в целом с нашим народом. И поэтому подобного рода конкурсы, традиции, которые мы сегодня поддерживаем, в том числе и на законодательном уровне, это сегодня один из инструментов нашей мощной обороны от попыток уничтожить наше государство и ликвидировать наш народ, в принципе, как белорусов, как народ, который имеет свой путь развития, свои традиции, свои особенности этого пути развития и свое видение будущего, своего будущего белорусского.

Конечно, залогом успешного нашего будущего является традиционная белорусская семья, так было всегда.

Это, в том числе, связано, кстати, с сельским хозяйством, потому что нужно было много детей. Нужна была большая семья для того, чтобы прокормиться, чтобы выжить на этом, как вы правильно отмечали, достаточно сложном куске земли, сложном с точки зрения земледелия, рискованного земледелия, к которому относится наша белорусская земля. Это наша традиция, это наша особенность. Это так было всегда в наших семьях. И после войны, когда мы лишились трех миллионов нашего населения, когда нищета, голота была послевоенная. Тоже всплеск рождаемости, потому что это всегда спасало наш народ, это всегда подставляло плечо. Потому что ад закончился, перемога. И это был праздник жизни. И это был праздник жизни, да, действительно.