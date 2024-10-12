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Комитет по стандартизации Беларуси наделят новыми полномочиями

12 октября 2024 07:26
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Упрощение интеграции в рамках Союзного государства и расширение возможностей для предприятий. Депутаты Палаты представителей Национального собрания накануне одобрили изменения в законопроект об обеспечении единства измерений в первом чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет по стандартизации Беларуси наделят новыми полномочиями-2

Документ предполагает ряд новаций. Так, отечественные производители смогут применять устройства, выпущенные до ноября 1995 года, для измерений различных показателей в торговле, расчетах за электроэнергию, газ, а также связанных с оказанием медпомощи, контролем промышленной и радиационной безопасности. Некоторые юридические лица получат право проводить государственную поверку. А Комитет по стандартизации наделят новыми полномочиями. Эти изменения помогут упростить процессы обмена информацией с нашими ближайшими партнерами, а также повысить качество продукции и снизить затраты предприятий.

Комитет по стандартизации Беларуси наделят новыми полномочиями-4

Оксана Приходько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Законопроект направлен прежде всего на деятельность наших отечественных производителей. Они смогут использовать свои технические средства, которые имеют в наличии, не привлекать дополнительные финансовые ресурсы для осуществления поверки. 

А также у нас идет на сегодняшний день интеграция государственного информационного фонда Республики Беларусь и Российской Федерации, что позволит нам и Российской Федерации беспрепятственно обмениваться информацией по тем или иным средствам измерения. И в то же время наши отечественные производители смогут оперативно заходить на рынок Российской Федерации со своими продуктами.

В первом чтении одобрили также изменения в закон о лицензировании. Они предусматривают корректировку некоторых понятий и терминов, а также внесение новых норм, касающихся временного страхования. Он также уточняет нюансы выполнения обязательств в случае прекращения лицензии.

# Закон

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