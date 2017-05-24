В рамках художественного проекта «Мартовские коты» в столице нашёл себе место 15-ый усатый персонаж

Новости Беларуси. Краски и радость. Очередной нарисованный кот нашёл себе место в столице. На этот раз во дворе на улице Козлова.

Это уже 15 усатый персонаж в Минске, который появился благодаря проекту «Мартовские коты». Расположение остальных вы видите на карте. Их поклонники организовали фан-клуб в социальных сетях. В его рядах уже более 350 тысяч человек. Коты на улицах города стали излюбленным местом для фото.

Дмитрий Каштальян, художник-иллюстратор:

Кот с селфи-палкой стоит, а на нём сидит маленькая птичка, тем самым я хотел бы привлечь внимание людей, чтобы они смотрели по сторонам,