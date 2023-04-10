В районе дач под Гомелем прорвало дамбу – за полчаса дома залило по окна

Новости Беларуси. В районе дач под Гомелем прорвало дамбу. Из затопленных домов около 4 часов утра экстренно эвакуировали людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально за полчаса дома залило по окна – поделились после завершения спасательной операции работники ОСВОД.

Именно в реках на юго-востоке страны продолжает прибывать вода. Та же река Сож, которая сегодня заставила побеспокоиться находящихся в садовом товариществе людей, за сутки в районе Гомеля приплюсовал 9 сантиметров. Вода давно находится на пойме. Также прогрессивно прибывает Днепр. В Лоеве уровень поднялся на 35 сантиметров за сутки.