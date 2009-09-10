В Радоме установят памятник белорусским летчикам

В пригороде польского города Радома Малэнчине будет установлен памятник белорусским летчикам, трагически погибшим на международном авиашоу.

С такой инициативой выступили жители Малэнчина и организаторы авиашоу. Местные жители хотят увековечить память белорусских офицеров, потому что, по их мнению, летчики увели падающий самолет от населенного пункта и ценой своей жизни спасли многие жизни и Малэнчин от трагедии.

Белорусский военный самолет Су-27УБМ разбился 30 августа во время выполнения фигуры высшего пилотажа на авиашоу в Радоме. Оба члена экипажа - летчики-снайперы Александр Марфицкий (заместитель командующего Западным оперативно-тактическим командованием ВВС и войск ПВО Беларуси) и Александр Журавлевич (заместитель командира 61-й истребительной авиабазы) - погибли. Причиной крушения самолета, по предварительной версии, стало попадание птицы в двигатель, передает БЕЛТА.