Всемирный день предотвращения самоубийств отмечается 10 сентября по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Проблема суицида - одна из серьезных проблем человечества, и причин тому множество. В числе основных можно назвать психические нарушения (депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость, шизофрения), а также физические заболевания (неврологические болезни, рак, ВИЧ-инфекция).

С начала XIX века наблюдается постоянный и равномерный рост числа самоубийств во всех странах мира. Согласно данным ВОЗ, за последние 50 лет показатели самоубийств во всем мире возросли на 60%. Суицид находится среди 10 ведущих причин смерти в большинстве государств. В Европе среди причин смерти людей в возрасте 15-35 лет суицид занимает второе место после ДТП. Подсчитано, что практически каждые 30-40 секунд в мире кто-то совершает самоубийство. На одного самоубийцу приходится 20 или более пытавшихся покончить с собой. Есть данные, что в окружении каждого человека, покончившего с собой, в среднем остается шесть человек, для которых его самоубийство является тяжелой душевной травмой.

Среди мер, которые могут привести к снижению риска суицида, ВОЗ называет уменьшение доступа к средствам самоубийства (пестициды, лекарственные препараты, оружие), лечение людей с психическими расстройствами (особенно тех, кто страдает депрессиями, алкоголизмом и шизофренией), последующее наблюдение за людьми, совершившими попытку самоубийства, ответственный подход СМИ к представлению информации, а также подготовку работников по оказанию первичной медико-санитарной помощи.

Важно помнить, что лишь незначительное количество случаев суицида происходит без предупреждения. Большинство самоубийц открыто говорит о своих намерениях, поэтому ко всем угрозам такого рода надо относиться серьезно. Тем более что большинство людей, пытающихся покончить с собой, внутренне противоречивы, и намерение умереть часто является для них только намерением, а не окончательным решением.

ВОЗ считает, что уменьшить количество самоубийств можно объединив усилия здравоохранения, образования, правоохранительных органов, органов юстиции, представителей различных религий, политиков, СМИ, сообщает БЕЛТА.